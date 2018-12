Al Quarticciolo una serata-omaggio per ricordare La Karl du Pigné

Ultimo aggiornamento: 13:46

Sono trascorsi quattro mesi da quell'ultimo saluto che la comunità arcobaleno ha fatto a La Karl, sulle note di Annie Lennox in un Circolo Mario Mieli da cui traboccava emozione per una di quelle colonne che hanno retto il movimento LGBTQI sin dai suoi primi passi. Una passione per lola, i, l'e lo sconfinato amore per il, al secolo Andrea Berardicurti, era una drag queen di indiscutibile spessore, la cuiha fatto si che il suo nome fosse riferimento per molti giovani avventori del circolo in cerca di sostegno e la cuil'ha vista calcare importanti stage fino all'ultimo, come quello della rassegna teatrale venticinquennale I Solisti del Teatro, per cui La Karl ha selezionato e coordinatonella scorsa estate. Una settimana che La Karl avrebbe riproposto anche nella prossima estate 2019 e a cui sappiamo si sta già lavorando in memoria del suo operato.Per questa passione e per l'amore di tutti coloro che non vogliono lasciare andare via il ricordo di La Karl, ma anche e soprattutto per mostrare al pubblico più giovane chi era La Karl,dallepresso ile ilpresentano, una serata nata dall'idea dell'di cui Andrea fu primo presidente, insieme al Circolo Mario Mieli e al Teatro Quarticciolo. Un'iniziativa per rendere omaggio ad uno degli artisti più carismatici del panorama italiano:riempiranno la serata in Via Castellaneta. Unadedicata alla figura politiva di Andrea Berardicurti con protagonisti le voci e iricordi dell'amica, seguita dapresidente del circolo, le drag colleghe e amichee la sorella di Andrea,. La conferenza moderata da, sarà poi seguita da uno, diretto da Dragqueenmania e condotto da, dal titolo, contest nazionale con esibizioni a tema cartoon delle concorrentiOspiti e protagonisti della serata saranno anchee il coro