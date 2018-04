Sequestro sventato, l'imprenditore: «Nessun sospetto, ma nella mia villa hanno lavorato più di cento operai»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

«Se la polizia non fosse venuta da me ieri sera (martedì scorso ndr) non avrei mai creduto a una cosa del genere». È ancora sotto choc Fabrizio (lo chiameremo così dal momento che invoca la privacy per le sue due figlie piccole) l’imprenditore romano che ha rischiato di essere sequestrato nella sua abitazione da un gruppo di tre malviventi, uno dei quali appartenente alla banda di ex militari serbi “Pink Panthers”. «Non riesco a credere a questa storia – dice costernato –...