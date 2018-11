Roma, sequestro di droga al Tufello: un arresto

E’ stato l'andirivieni in via Monte Resegone, al Tufello, ad insospettire gli investigatori del commissariato di Fidene Serpentara.

Dopo una serie di appostamenti infatti, sono risaliti all’identificazione di P.M.I., italiano di 27 anni, che abitava in quel palazzo. E così i poliziotti dopo averlo atteso sotto casa, lo hanno fermato. Durante la perquisizione nell’appartamento, l’uomo ha dichiarato di detenere stupefacente e ha consegnato uno zaino prelevato da un armadio in camera da letto. All’interno di questo sono stati rinvenuti 288 grammi di hashish e 22 grammi di marijuana, suddivisi rispettivamente in 412 e 56 “bricchetti” nonché materiale per il confezionamento delle dosi. Sequestrati anche una bilancina di precisione e 1.950 euro in banconote di vario taglio probabile provento dell’attività illecita. Accompagnato negli uffici del commissariato, l’uomo è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti

