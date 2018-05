Roma, blitz antidroga a San Basilio: dosi nascoste in una scarpiera

Blitz antidroga a San Basilio: sequestrati circa 100 grammi di cocaina e 50 di hashish. Gli agenti del commissariato San Basilio hanno eseguito controlli nella zona cosiddetta delle “case occupate”, di via Carlo Tranfo. Con servizi di appostamento e pedinamento, i poliziotti hanno seguito l’andirivieni dei consumatori e individuato l’abitazione dove si spacciava.

Nel corso della perquisizione gli agenti hanno rinvenuto in una scarpiera lo stupefacente, con il quale sarebbe stato possibile realizzare centinaia di dosi, da rivendere poi al dettaglio. All’interno di una cameretta, invece, era nascosta una cospicua somma di danaro, sequestrata. Al termine, pertanto, la proprietaria dell’abitazione, identificata per R.L., romana di 45 anni, è stata tratta in arresto. Detenzione al fine di spaccio il reato di cui dovrà rispondere davanti all’autorità giudiziaria.

Sabato 12 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 10:46



© RIPRODUZIONE RISERVATA