Riciclaggio, sequestrato castello-resort vicino Roma

Sigilli al castello Bracci di Fiano Romano, vicino Roma, resort e centro benessere offerto in affitto in internet a 9 mila euro al giorno, che fa capo all'imprenditore Angelo Capriotti, arrestato il 4 aprile scorso per riciclaggio, reimpiego di somme di denaro di provenienza illecita e intestazione fittizia di beni.



I Finanzieri del Comando Provinciale di Roma hanno dato esecuzione ad un decreto di sequestro emesso dalla sezione specializzata misure di prevenzione del tribunale capitolino, su richiesta della locale Procura della Repubblica. L'ordinanza, che chiama in causa Capriotti e alcuni suoi familiari, fa riferimento a «immobili di pregio del valore stimato di oltre 5 milioni di euro». Il sequestro ha riguardato, in particolare, il castello Bracci di Fiano Romano e la circostante tenuta.



Le Fiamme Gialle sono riuscite a risalire alle reale proprietà del castello, nonostante fosse «schermata» da una società a responsabilità limitata (la Made) il cui rappresentante legale è uno dei figli di Capriotti, mentre il capitale sociale è interamente detenuto da una persona giuridica di diritto monegasco (la Castel Rock), rappresentata da Sandro Bosi, noto antiquario, arrestato il 4 aprile con l'imprenditore. Capriotti pubblicizzava il maniero sul proprio profilo facebook e su altri siti web, offrendolo in locazione a novemila euro al giorno.

