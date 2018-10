Roma, Sequestrati oltre 3 mln di prodotti di Halloween contraffatti e destinati ai bimbi: denunciate 3 persone

Ultimo aggiornamento: 11:11

Sequestrati dalla guardia di finanza di Roma oltre 3 milioni di giocattoli e altri prodotti importati dalla Cina, contraffatti e rischiosi per la salute dei consumatori, pronti ad essere immessi in commercio per Halloween. I finanzieri del I Gruppo hanno individuato alcuni depositi gestiti da cittadini cinesi, sospettati di distribuire all’ingrosso merce irregolare. Dopo aver effettuato appostamenti per alcuni giorni sono scattate le perquisizioni in tre magazzini. All’interno sono stati sequestrati circa 3 milioni e 200mila prodotti tra maschere, giocattoli e stickers di Halloween. In particolare i giocattoli, destinati a bambini di fascia d’età compresa tra 5 e 12 anni, erano realizzati con plastiche di scarsa qualità e con piccole parti ad alto rischio ingeribilità, sprovvisti del marchio CE o riprodotto. Molti giocattoli avevano, inoltre, i marchi illecitamente riprodotti e relativi ai più noti cartoni animati del mondo Disney, quali Frozen e Cars. Denunciati tre cittadini cinesi per contraffazione e frode in commercio.