Sequestrata mezza tonnellata di botti pericolosi a Roma: la pista degli ordigni usati dal racket

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Un deposito anonimo come ce ne sono tanti in quel tratto di periferia. Ma dentro a quel capannone che sembrava dismesso, gli agenti del Casilino, hanno trovato mezza tonnellata di materiale esplodente: fuochi d’artificio d’uso proibito che ora sono al vaglio della squadra degli Artificieri. In fondo al capannone, coperto da una telo decine e decine di casse di fuochi pirotecnici. Gli agenti, nel perlustrare il territorio, sono passati davanti al deposito decine di volte, su uno sterrato in via di Torrenova. Durante i vari passaggi, gli investigatori si sono resi conto che la situazione poteva essere diversa da quella che sembrava, quella di un locale chiuso da tempo.Gli equipaggi delle volanti si sono accorti che sul piazzale c’era un movimento di auto. Che motivo c’era che gente in auto stesse davanti ad un magazzino che sembrava in disuso? Quindi, tassello dopo tassello, i poliziotti sono arrivati a scoprire quella che, almeno per ora, è la più grande centrale di ”botti” illegali in città. A guardia della mezza tonnellata di materiale esplosivo c’era un uomo sulla cinquantina originario del napoletano. Non ci sarebbero dubbi: l’uomo denunciato farebbe parte di un’organizzazione che traffica con i fuochi e li nascondeva nel deposito di via di Torrenova.C’è anche un elemento, al vaglio degli inquirenti, che rende la storia ancora più misteriosa ed inquietante. Non è escluso che oltre a trafficare i ”botti”, qualcuno creasse ordigni ricavati dal materiale dei fuochi. Non sarebbe la prima volta che chi maneggia i fuochi d’artificio, usi la polvere pirica per confezionare ordigni (ad esempio inserire la polvere in un tubo d’acciaio) che poi finiscono nelle mani della malavita che se ne serve per attentati ad esercizi commerciali a scopo di estorsione.L’indagine è solo all’inizio ma sembra che il traffico si sviluppasse fra la malavita campana e quella romana. I carichi di fuochi d’artifici proibiti molto probabilmente venivano dalla Campania. Proprio in questa regione esiste qualche fabbrica che li assembla in modo molto più potente di quando prevede la legge. Gli agenti vogliono scoprire chi ha prodotto il materiale per poi risalire a tutta la filiera illegale. Avere scoperto la centrale di via di Torrenova potrebbe avere un ruolo strategico. Se non fosse stata scoperta, sarebbe divenuta un nascondiglio per tonnellate di fuochi d’artificio per il Capodanno.