Ecco "Seppellacchio": un albero per aiutare il WWF Italia

L'allegria di un albero di natale che si accende per le feste è contagiosa. Lo sanno benedell'omonima agenzia funebre, che si sono fatti promotori dell'iniziativa, evento benefico a favore del WWF Italia, che ha condiviso l'iniziativa e ha presenziato all'accensione di sabato 15 dicembre a, realizzata con il patrocinio deldiUn folto gruppo di persone tra cui i consiglieri, seguiti da, resposansabile della sezione specie e habitat di WWF Italia, ma soprattutto gli amanti delle iniziative ironiche e sempre virali di Taffo Funeral Services, maestro in materia di comunicazione riguardo un tema a dir poco difficile come quello funereo, si sono raccolte intorno all'albero artificiale per lanciare un messaggio contro il disboscamento; un'iniziativa quella di Taffo e WWF, nata dopo la caduta di oltre quattordici milioni di alberi a causa maltempo lo scorso ottobre e per cui sono stati raccolti fondi da stanziare per la causa. Per i primi cento donatori, di cui molti accorsi in piazza, è stato distribuito un simpatico Kit Anti-Taffo composto da materiali di primo soccorso.