Seminava il panico girando per il paese con una pistola a salve: denunciato un romano

Nel mese di luglio uno sconosciuto ha seminato il panico, andando in giro per il centro di Grotte di Castro con una pistola in mano, sparando e spaventando i residenti. a Grotte netciittadini e creando allarme tra le famiglie residenti. A seguito di indagini dei carabinieri della stazione locale, l'uomo è stato individuato ed identificato. Si tratta di un romano di 55 anni. Nella sua casa è stata trovata una pistola a salve modello Magnum 380 calibro 9, con 36 cartucce a salve. Denunciato e pistola e munizioni sequestrate.

Martedì 14 Agosto 2018 - Ultimo aggiornamento: 13:31



