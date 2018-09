Scuole, caos vaccini: quattromila bambini sotto osservazione

di Mauro Evangelisti

Scuole materne e asili nido, in tutto il Lazio sono circa 4.000 i bambini sotto osservazione perché non hanno concluso il percorso vaccinale. Di questi, circa 3.000 sono a Roma. Significa che saranno allontanati da nidi e materne? No. Si stanno facendo approfondimenti, per capire se sono bambini che hanno semplicemente saltato un appuntamento per cause di forza maggiore, magari erano malati il giorno fissato per la vaccinazione, o se sono esentati per ragioni di salute. Intanto, in un istituto del Tuscolano ieri sono andati i Nas che...