Famiglie che vedono respinte le proprie domande di richiesta del trasporto scolastico per l’anno scolastico 2018 - 2019 con strane motivazioni. Succede nel XIV Municipio, soprattutto nella zona di Selva Candida. Nonostante i ripetuti tentativi da parte degli utenti di avere risposte, ad oggi dopo oltre 2 mesi nulla c'è stata solo una direttiva di Giunta Municipale che invitava l'ufficio competente a rivalutare tutte le domande. La disposizione e le rassicurazioni dell'Assessore che tranquillizzavano le decine di famiglie coinvolte non hanno ad oggi avuto nessun riscontro.

Le pochissime informazioni che filtrano dall'ufficio fanno prefigurare un anno difficilissimo per bambini e famiglie.

Famiglie che dovrebbero stare nello stesso momento in 2 o 3 scuole diverse, famiglie con 4 bambini senza auto privata costrette a spostamenti con il trasporto pubblico locale.





Ed è proprio il TPL la motivazione formale del rigetto di tutte le domande perché ritenuto adeguato nelle zone interessate (Selva Candida, Selva Nera e Palmarola).

Tutti conoscono, in primis, l'Amministrazione il "contenzioso" tra Roma Capitale e Roma Tpl (gestore delle linee periferiche della capitale) con scioperi di protesta degli autisti e il non regolare passaggio delle corse.

Da sottolineare il rifiuto di diverse domande che oltre al danno hanno prodotto una beffa agli utenti perchè la motivazione addotta è stata la presenza di una scuola vicina all’abitazione delle famiglie e raggiungibile a piedi. Peccato che la suddetta scuola non abbia potuto accogliere le domande degli utenti: 90 bambini sono rimasti fuori dalle graduatorie e si sono dovuti spostare in altro plesso più distante e per questo hanno fatto richiesta di trasporto scolastico.



«Sembra evidente la volontà della sindaca Raggi di lasciare la periferia al suo destino», dichiara Andrea Montanari ex consigliere municipale, «la invitiamo nuovamente ad aiutare le famiglie coinvolte e far votare in Assemblea Capitolina l'ordine del giorno collegato al bilancio di assestamento che chiede di trovare una soluzione ad un enorme problema».

Domenica 29 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 18:55



© RIPRODUZIONE RISERVATA