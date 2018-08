Scuole, manutenzioni flop in sette istituti su dieci: «Rischio rientro tra i topi»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

IL CASO La parola giusta è incognita. Con questo spirito più di mille presidi varcheranno da oggi la soglia delle scuole della Capitale. L'estate è pressoché finita e il Comune così come i Municipi non si sono prodigati per garantire la pulizia degli ambienti esterni o gli interventi di disinfestazione e derattizzazione. I fondi nei bilanci dei mini-parlamentini parlano chiaro: in media con circa 10 mila euro a Municipio è possibile mettere da parte quelle risorse necessarie a coprire gli...