Scuola, due manifestazioni a Roma in 24 ore

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Si avvicina la conclusione di un autunno “caldo” che ha visto protagonisti migliaia di studenti che hanno manifestato in diverse città italiane contro le politiche del governo Conte. Ai liceali tornano nuovamentea distanza di 24 ore l’una dall’altra.alcune sigle studentesche hanno lanciato un presidio statico davanti al Ministero dell’istruzione su viale Trastevere per protestare, ancora una volta, contro i tagli alla scuola pubblica, contro l’alternanza scuola-lavoro e contro il decreto “Scuole Sicure”. Laè indetta per le ore 9 davanti ai cancelli del Miur, e si svolgerà in contemporanea in diversi altri capoluoghi, tra cui Milano, Torino, Firenze e Bologna.LEGGI ANCHE: -----> Studenti, atti vandalici al corteo: sfregio al portone del Virgilio, insulti e bombe carta contro la polizia gli studenti medi hanno aderito alla manifestazione cittadina «Sei uno di noi. Sei una di noi» assieme alla CGIL, a diverse associazioni territoriali e movimenti sociali. «Le motivazioni sono numerose - spiega Andrea Russo, Coordinatore regionale della Rete degli Studenti Medi del Lazio - chiediamo una società libera da ogni tipo di discriminazione e di razzismo, secondo i principi conquistati dalla Resistenza e scritti nella Costituzione. La scuola per noi è palestra di democrazia e proprio da questa si deve ripartire se vogliamo costruire una società migliore, più giusta. Il decreto sicurezza approvato in via definitiva alla Camera due giorni fa rappresenta esattamente quello a cui ci opponiamo, una visione dell'immigrazione posta esclusivamente come un problema da risolvere. Sei una di noi, sei uno di noi - conclude Russo - se pensi che a tutto questo si debbano trovare delle risposte diverse».Ildel corteo è previsto intorno alle 14 a piazza della Repubblica, ma la mobilitazione non partirà prima delle ore 16. Ladel corteo è prevista intorno alle 19 in piazza Madonna di Loreto (accanto a piazza Venezia), dopo aver percorso via delle Terme di Diocleziano, via Amendola, via Cavour, largo Corrado Ricci e via dei Fori Imperiali. Per tutto il pomeriggio, di conseguenza, ci saranno notevoli deviazioni o limitazioni di percorso per numerose linee bus.