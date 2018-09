Roma, quattrocento studenti a scuola di futuro a Tor Vergata

Quattrocento studenti a scuola di futuro: domani, da una idea di Piero Angela, l'Ateneo di Tor Vergata presenta

il progetto “Prepararsi al futuro”, un ciclo di 24 lezioni, suddivise in 12 giornate, dedicate a giovani studenti universitari e di diversi Istituti Secondari Superiori laziali. Lo riferisce l'ateneo in una nota. «Le lezioni, a cura di esperti di alto profilo - prosegue l'università - si terranno da ottobre ad aprile 2019, esploreranno la vastità dei campi del sapere, allo scopo di offrire stimoli, strumenti e conoscenze tra le più ampie ai giovani protagonisti del nostro domani. La presentazione è affidata al Rettore di Tor Vergata Giuseppe Novelli e a Piero Angela, laureato Honoris Causa in questo stesso Ateneo. Tra gli altri interventi previsti, quelli della professoressa Olga Rickards, del professore Ivan Davoli, del professore Giovanni Barillari e del professore Alberto Siracusano, referenti del Rettore per il progetto».

Giovedì 20 Settembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 12:21



© RIPRODUZIONE RISERVATA