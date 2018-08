Roma, licei: corsa allo scientifico. Flop per gli istituti musicali

di Camilla Mozzetti

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Chissà se Figalli c'entra qualcosa. Di sicuro un effetto la medaglia Fields (equiparabile al premio Nobel per la Matematica) vinta dal romanissimo Alessio Figalli, una cattedra a Zurigo e un diploma conseguito anni fa al liceo Vivona, un risultato lo ha consolidato. Ovvero quello di far svettare in cima al podio dei licei più ambiti dai giovani lo Scientifico. Al ritorno in classe manca ormai una manciata di settimane e il ministero dell'Istruzione chiude il report sulle nuove iscrizioni. Il risultato? La maggior parte...