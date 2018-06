Scopre il codice del bancomat e deruba l'anziana di cui si occupa: badante arrestata a Bracciano

I Carabinieri della Compagnia di Bracciano hanno denunciato una 50enne romena con l'accusa di «furto in abitazione» ed «indebito uso di carta di pagamento», ai danni di un'anziana del posto e della sua pensione. La donna, che lavorava quotidianamente come badante della vittima, già nelle ultime settimane era riuscita a carpire il codice d'accesso del bancomat, origliando una conversazione tra la signora e sua figlia.



Pochi giorni fa, non ha resistito alla tentazione ed ha rubato la carta presente nell'appartamento, per prelevare circa 1.000 euro da uno sportello Atm del posto. A seguito della segnalazione di un parente, preoccupato per i recenti e sospetti movimenti bancari, i carabinieri Stazione di Rignano Flaminio hanno accertato le responsabilità dell'operatrice domestica, peraltro ripresa dalle telecamere del bancomat mentre si appropriava dei risparmi dell'anziana.

Giovedì 14 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 13:36



© RIPRODUZIONE RISERVATA