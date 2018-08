Roma, su uno scooter rubato si schiantano su auto della polizia: agenti feriti

di Marco De Risi

Due giovani in sella ad uno scooter rubato, nella fuga, hanno preso in pieno l’equipaggio di una volante. La macchina della polizia è stata danneggiata nella parte anteriore e gli agenti sono rimasti contusi. L’incidente si è registrato ieri pomeriggio a Primavalle, nei lotti delle case popolari di via Pietro Bembo.



Alcuni residenti sono scesi in strada per mostrare solidarietà ai ragazzi che avevano rubato il motorino e che nel fuggire, avevano preso in pieno la volante.

Gli agenti sono usciti dall’abitacolo ed hanno inseguito i fuggitivi che, per non farsi prendere, hanno lanciato i caschi contro i pubblici ufficiali. Intanto, sono arrivati altri equipaggi di rinforzo per proteggere i poliziotti contusi dalla situazione ambientale considerata a rischio. Alla fine, un giovane, romano, è stato bloccato dagli agenti. Il complice è riuscito a fuggire dileguandosi in un tratto di vegetazione di un parco. La persona fermata è stata portata in commissariato e denunciata per ricettazione del motorino rubato. Sono in corso indagini per rintracciare il secondo individuo. Gli investigatori vogliono capire anche il perchè della folle corsa dei due sullo scooter che ha colpito la volante. Non si esclude che la coppia sia coinvolta nei giri di droga della zona.

