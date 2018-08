Roma, scontro tra auto e furgone sulla Tiburtina: grave ragazzo di 22 anni

Scontro furgone auto sulla Tiburtina, un giovane ferito. Questa mattina alle 6.30 circa un furgone Renault Master e una Clio si sono scontrati in Via Sambuci, direzione via Tiburtina. A causa dell'impatto un ragazzo di 22 anni è stato trasportato all'ospedale Pertini in codice rosso dinamico. Sul posto è intervenuta la polizia locale di Roma Capitale Gruppo Tiburtino.

Lunedì 13 Agosto 2018 - Ultimo aggiornamento: 14:22



