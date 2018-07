Roma, scontro tra auto polizia e un'altra vetture: 4 persone ferite a Prati

Quattro persone, tra le quali due poliziotti, sono rimaste ferite in un incidente stradale avvenuto in viale Angelico all'altezza di via Bettolo. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia locale di Roma del I gruppo Prati. L'incidente ha coinvolto un'auto della Polizia di Stato e un'altra vettura, una Volkswagen. I due poliziotti sono stati trasportati in codice giallo al Santo Spirito, feriti anche due dei tre occupanti dell'altra auto: si tratta di un uomo e di una donna, soccorsi in codice giallo e verde.

Venerdì 20 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 15:12



