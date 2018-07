Roma, il caso dello "scontrino omofobo": al via corsi di formazione per il personale della locanda Rigatoni

«Abbiamo accolto insieme al gruppo sociale "In Piazza per il Family Gay" e all'associazione Gaynet di Franco Grillini, la richiesta dei responsabili della locanda Rigatoni di incontrarci per individuare insieme gli strumenti necessari a evitare che questi episodi gravissimi si ripetano in futuro». Così Sebastiano Secci, presidente del Circolo Mario Mieli, riferendosi al caso «inaccettabile», dello scontrino contenente un insulto omofobo rivolto a due clienti.



«Vogliamo sia chiaro - aggiunge Secci - che durante l'incontro non c'è stata alcuna intenzione di ridimensionare l'accaduto da parte dei responsabili del ristorante che hanno invece ribadito più volte il loro rammarico e la loro determinazione a rimediare all'accaduto. La nostra idea - afferma Secci - è che la repressione, ossia l'allontanamento del responsabile degli insulti, non può essere l'unico provvedimento, ma debba accompagnarsi a politiche aziendali che formino il personale sulle tematiche della diversità per fare in modo che mai più nessuno debba subire episodi di questa gravità».



«Per questa ragione - continua Secci - abbiamo predisposto un percorso di formazione per il personale del locale. Il corso si svolgerà a partire da settembre e consisterà in cinque moduli in cui parleremo di comunità Lgbt+ e Pride, politiche antidiscriminatorie e responsabilità sociale delle aziende, elementi di diritto antidiscriminatorio e, cosa fondamentale, chiederemo a vittime di omo-transfobia di condividere le proprie esperienze, perché crediamo sia fondamentale che tutti capiscano gli effetti concreti che queste violenze hanno sulla vita delle persone».

Martedì 31 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 12:40



© RIPRODUZIONE RISERVATA