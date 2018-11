Scippi ai turisti in centro, arrestati due stranieri

Le vittime spesso sono i turisti, i raid quasi semrpe avvengono in metro o nei ristoranti. La folla nei vagoni, le distrazioni mentre si è pranzo e il malvivente in un attimo porta a casa il bottino, cellulari costosissimi nei quali è custodita la propria vita virtuale. I carabinieri da tempo stanno lottando contro la continua diffusione di scippi e furti e ieri hanno arrestato due persone.



Il primo arresto lo hanno effettuato imilitari della Stazione Roma Vittorio Veneto nei pressi della metropolitana linea A, fermata Termini. In manette è finita una cittadina bosniaca di 32 anni, senza fissa dimora e con precedenti, bloccata dai militari subito dopo aver rubato lo smartphone, del valore di circa 500 euro, ad un turista del Cile. La refurtiva è stata poi riconsegnata alla vittima.



La seconda ladra è una cittadina romena di 46 anni, domiciliata a Roma, e già nota alle forze dell’ordine “pizzicata” dai Carabinieri, all’interno di un ristorante dopo aver rubato lo smartphone ad un turista. Anche in questo caso la refurtiva dopo essere stata rinvenuta è stata restituita alla vittima. Gli arrestati sono stati portati in caserma e trattenuti in attesa del rito direttissimo.

