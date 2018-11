Preso lo scippatore seriale terrore di San Giovanni e San Lorenzo: ecco come riusciva a farla franca

© RIPRODUZIONE RISERVATA

In poco tempo era diventato unoche ha terrorizzato molte donne sole che camminavano nelle strade dei quartieri romani di. L’uomo, 45 anni, pregiudicato, ha inanellato una serie di rapine con strappo contro vittime anziane, quindi sole ed indifese.LEGGI ANCHESono entrati in azione gli agenti del commissariato San Giovanni che hanno iniziato a pattugliare con maggiore insistenza le vie frequentate dallo scippatore. Così, qualche giorno fa, una pattuglia in borghese ha intimato l’alt ad un uomo in sella ad uno scooter che invece di fermarsi è fuggito. Dopo poco, lo ”scooterista” è caduto. Sotto il sellino, gli agenti hanno recuperato una borsa con i documenti di una signora rapinata pochi minuti prima.Il bandito per continuare ad usare lo stesso mezzo, apponeva ogni volta una finta targa in modo da depistare eventuali controlli delle forze dell’ordine. Gli agenti hanno indagato a ritroso scoprendo almeno cinque colpi messi a segno dall’arrestato. Ma gli inquirenti ipotizzano che gli scippi possano essere molti di più e continuano gli accertamenti. Per il malvivente, considerata la sua pericolosità sociale, è scattata un’ordinanza di custodia cautelare in carcere. Sono state recuperate alcune immagini di telecamere che hanno ripreso il criminale in azione.