Sciopero generale, venerdì nero per pendolari e viaggiatori a Roma. I servizi garantiti

In arrivo un'ondata di pesanti disagi anche per i pendolari e i viaggiatori a Roma venerdì 26 ottobre per lo sciopero generale e nazionale di 24 ore indetto dai sindacati Sgb, Cub, SI Cobas, Usi-Ait e Slai Cobas del trasporto pubblico.



A Roma l'agitazione interesserà i collegamenti Atac (bus, tram, metropolitane, ferrovie Termini-Centocelle, Roma-Lido, Roma-Civitacastellana-Viterbo) e le linee periferiche gestite dalla Roma Tpl. Saranno comunque in vigore le fasce di garanzia: servizio regolare fino alle 8.30 e dalle 17 alle 20.



Allo sciopero aderisce infatti anche Cotral (a proclamarlo il Sindacato Generale di Base - SBG) con astensione dalle prestazione lavorative dalle ore 08:30 alle ore 17:00 e dalle ore 20:00 a fine servizio. Saranno garantite tutte le partenze dai capolinea fino alle ore 8:30, alla ripresa del servizio alle ore 17:00 e fino alle ore 20:00. Tutte le informazioni sulla modalità di sciopero e sul servizio saranno disponibili sul sito internet cotralspa.it e sull'app BusCotral



Per quanto riguarda i dipendenti del Gruppo FS Italiane l'agitazione legata allo sciopero generale inizierà alle 21 del 25 ottobre e finirà alle 21 del 26 ottobre 2018. Lo annuncia l'azienda in una nota.

