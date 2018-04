Roma, sciopero dei bus Tpl: traffico in tilt sul Gra

«Traffico intenso anche per lo sciopero del Tpl. Circolazione in aumento sul Grande Raccordo Anulare dove in carreggiata interna ci sono code a tratti dalla Diramazione Roma Nord all'Ardeatina; in esterna, invece, si sta in fila dalla Pisana alla via del Mare per un incidente». Lo comunica Astral Infomobilità nel notiziario viabilità. «Congestionato il Tratto urbano della A24 con 3 km di code da Tor Cervara alla Tangenziale est, in direzione del centro - continua la nota - Traffico in aumento anche nel senso di marcia opposto all'altezza del Raccordo per

difficoltà di immissione. Incolonnamenti sulla Roma-Fiumicino anche qui dal Raccordo a via Newton verso l'Eur. Disagi verso l'Eur anche sulla via Pontina dove il traffico è intenso dal Raccordo a viale Europa. Le consolari sono trafficate verso il centro. Si sta in fila sulla Cassia da La Storta a Tomba di Nerone, sulla Tiburtina da Settecamini a via di Tor Cervara, sulla Nomentana da Tor Lupara a Marco Simone. Infine si procede

molto a rilento sull'Appia da Santa Maria delle Mole a Capannelle».

Venerdì 27 Aprile 2018 - Ultimo aggiornamento: 10:20



