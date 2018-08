Roma, sciopero piloti Ryanair: cancellati cinque voli a Ciampino

Sono cinque, al momento, i voli della compagnia Ryanair cancellati oggi all'aeroporto di Ciampino, su 44 partenze programmate complessivamente dal vettore irlandese, a causa dello sciopero indetto dal sindacato

tedesco Cockpit. Un'astensione dal lavoro che ha costretto la compagnia a cancellare quasi 400 voli in Europa.

In particolare figurano soppressi i collegamenti per Berlino, Charleroi e Colonia. Nello scalo romano per ora non risultano problemi per i passeggeri, avvisati già da alcuni giorni dalla compagnia aerea in merito alle cancellazioni e assistiti sull'aeroporto dal personale aeroportuale.



Venerdì 10 Agosto 2018 - Ultimo aggiornamento: 16:55



© RIPRODUZIONE RISERVATA