Roma, sciopero Atac, metro a singhiozzo: traffico e code

Caos traffico a Roma per lo sciopero del trasporto pubblico sulla rete Atac iniziato alle 8.30 di stamani. La Metro A e la B sono attive con corse ridotte, mentre sono chiuse la Linea C e la ferrovia Roma Lido. Su bus e tram l'agenzia della Mobilità registra possibili riduzioni di corse. Traffico e rallentamenti in varie zone della città: da via Tiburtina a viale delle Terme di Caracalla, fino a Via Aurelia.

Oggi non sono attive le zone a traffico limitato diurne nel centro di Roma e a Trastevere. Il transito è quindi consentito anche ai veicoli privi di permesso: questa decisione è stata presa dall'amministrazione per agevolare la mobilità durante lo sciopero. Sciopero che sta determinando anche la chiusura del tratto urbano

Roma-Viterbo e una riduzione di corse sulla ferrovia Termini-Centocelle.

Nell'annunciare la mobilitazione la sigla sindacale “Cambia-menti” ieri su Facebook spiegava di scioperare «in

nome della sicurezza degli autoferrotranvieri e di tutti i cittadini» e preannunciava un «sit-in in via Molise» davanti alla sede del Mise «dalle 10:00 alle 13:00 dove abbiamo chiesto un incontro con il Ministro Di Maio».

