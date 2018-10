Roma, altro venerdì "nero" per i pendolari: il 26 ottobre sciopero nazionale dei trasporti

Si prospetta un venerdì "nero" sul fronte dei trasporti pubblici per i pendolari della Capitale. Bus, metro, tram a rischio il 26 ottobre, quando per lo sciopero nazionale di 24 ore indetto dai sindacati Sgb, Cub, Si Cobas, Usi-Ait e Slai Cobas, saranno molti gli autisti e i dipendenti dell'Atac che incroceranno le braccia e si asterranno dal lavoro.



A Roma l'agitazione interesserà, infatti, tutti i collegamenti dell'azienda municipalizzata dei trasporti (bus, tram, metropolitane, ferrovie Termini-Centocelle, Roma-Lido, Roma-Civitacastellana-Viterbo) oltre alle linee periferiche gestite dalla "Roma Tpl". Saranno comunque in vigore le fasce di garanzia: servizio regolare fino alle 8,30 e dalle 17 alle 20. Ultimo aggiornamento: 13:46 © RIPRODUZIONE RISERVATA