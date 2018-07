Roma, rifiuti: rinviato lo sciopero dell'Ama

Lo sciopero previsto per il 14 luglio in Ama, la municipalizzata dei rifiuti di Roma, è stato differito a data da definirsi, e comunque non prima di metà settembre, in seguito ad un incontro tra le organizzazioni sindacali e l'assessore all'Ambiente Pinuccia Montanari. «Al tavolo di oggi si sono registrati sostanziali, anche se non risolutivi, passi in avanti. L'azienda ha illustrato una prima ipotesi di piano assunzionale coerente con gli obiettivi dell'accordo firmato ad aprile. Il 17 luglio è prevista la convocazione di Ama per discutere il piano assunzionale mentre il 31 luglio si riaggiornerà il tavolo con Roma Capitale per verificare lo stato di avanzamento», spiegano Fp Cgil, Cisl Fit, UilTrasporti e Fiadel di Roma e del Lazio.

Martedì 10 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 18:47



