Strage di alberi alla Sapienza, chiuse le strade interne della città universitaria

La strage di alberi che ha colpito Roma durante l'ondata maltempo di ieri, 29 ottobre, non ha risparmiato la città universitaria della Sapienza. L'ateneo ha sospeso anche oggi le lezioni per l'allerta meteo. L'intero campus dell'università più grande della Capitale è stato flagellato dagli effetti del maltempo: numerosi tronchi sono stati sradicati abbattendosi sulle auto in sosta. Molte strade interne della città universitaria sono chiuse, in attesa degli interventi di rimozione.



La circolazione dei veicoli nelle vie interne della città universitaria è stata interdetta nella giornata di oggi «allo scopo di consentire interventi volti al ripristino della normale agibilità», fa sapere la Sapienza in un comunicato. L'ateneo, pur avendo sospeso le lezioni, è rimasto aperto per tesi, esami, laboratori e biblioteche. Aperti anche uffici e segreteria.