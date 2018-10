Santa Severa, due studenti romani di 17 e 18 anni sorpresi a svaligiare una villa

Due ragazzi romani di 17 e 18 anni, studenti delle superiori, incensurati e di buona famiglia, si improvvisano ladri e vengono catturati dai carabinieri. E' successo l'altra notte a Santa Severa, quando i carabinieri della compagnia di Civitavecchia li hanno bloccati mentre stavano tentando un furto in una villetta. Il proprietario, che era in casa, ha sentito dei rumori in giardini e ha chiamato il 112. I militari hanno intercettato i due mentre si allontanavano. Il più grande (che ha compiuto 18 anni da pochi giorni) aveva con sé una pistola giocattolo senza tappo rosso, una fionda e una bottiglia di superalcolico ed è stato arrestato per tentato furto aggravato; l'amico è stato denunciato in stato di libertà e riaffidato ai genitori.







Ultimo aggiornamento: 11:37 © RIPRODUZIONE RISERVATA