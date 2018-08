Santa Marinella, investita sulle strisce lancia il figlio neonato e lo salva: lei è gravissima

di Andrea Benedetti Michelangeli

Stava facendo una camminata con il bebè di 11 mesi nel passeggino. Ma mentre attraversava l'Aurelia, sulle strisce pedonali, per dirigersi verso il porticciolo di Santa Marinella, una Panda condotta da un'anziano della cittadina balneare, l'ha investita. Prima dell'impatto, però, la donna, una 38enne romana in villeggiatura, ha avuto la prontezza di afferrare il neonato e di lanciarlo verso un'aiuola.



Un gesto istintivo, quello di una madre che protegge il figlio e cho lo ha salvato. Quando i soccorritori sono arrivati sul posto (l'incidente è avvenuto verso le 22,45 di ieri all'incrocio tra l'Aurelia e via Roma), si sono preoccupati di assistere la donna che era a terra senza conoscenza. L'hanno rianimata e poco dopo un'elicottero l'ha trasportata al Policlinico Gemelli di Roma. Le sue condizioni sono gravissime.



Nel frattempo qualcuno ha notato il passeggino vuoto e si è insospettito. Allora si è cominciato a cercare vicino al luogo dell'incidente e qualche secondo più tardi è stato trovato il bebè, per fortuna illeso, come hanno constatato gli addetti del 118. Sul caso indagano i carabinieri. Maggiori particolari sull'edizione di Civitavecchia di domani.

