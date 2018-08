Santa Marinella, occupa un vecchio casello ferroviario e lo trasforma in centrale di spaccio: arrestato 29enne

Un vecchio casello ferroviario ormai in disuso è stato trasformato in una centrale di spaccio. Accade a Civitavecchia, dove gli agenti della polizia di Stato insieme ai carabinieri hanno arresto U. M., giovane 29enne campano per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L'uomo dopo aver occupato il vecchio casello ferroviario di Santa Marinella con la famiglia lo aveva trasformato in una piccola centrale di spaccio di droga. La perquisizione, effettuata anche con l'ausilio delle unità cinofile della Questura, ha permesso di rinvenire, occultata all'interno di un congelatore a pozzetto, una cospicua quantità di cocaina, per un peso complessivo di circa 50 grammi, in parte già confezionata in bustine pronte allo smercio, oltre a varie sostanze da taglio e bilancine di precisione. All'uomo è stata inoltre sequestrata la somma in denaro di 3.300 euro, provento delle attività illecite, insieme a munizioni a pallini per un fucile calibro 12, detenuto senza titolo.



All'interno del terreno di pertinenza del casello ferroviario, sono state trovate anche un'auto e due moto di grossa cilindrata, da tempo oggetto di ricerca. I veicoli risultavano infatti trafugati da ignoti dopo essere state posti sotto sequestro nell'ambito di un'altro procedimento penale a carico del 29enne. Al termine delle operazioni U.M. è stato arrestato in flagranza del reato di detenzione per spaccio, e denunciato in stato di libertà per detenzione abusiva di munizionamento per arma comune da sparo, per ricettazione dei veicoli, nonché per furto aggravato di energia elettrica ai danni delle Ferrovie dello Stato, L'uomo si era infatti allacciato abusivamente al quadro elettrico che alimenta il vicino sottopasso ferroviario. Dopo le formalità di rito il giovane è stato trasferito in carcere a disposizione dell'autorità giudiziaria.

