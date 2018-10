Santa Marinella e il giallo del cadavere sulla spiaggia

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Potrebbe essere svelata in queste ore l'identità del corpo rinvenuto ieri mattina su una spiaggia di Santa Marinella, a nord della Capitale. Con la forte mareggiata il cadavere, in avanzato stato di decomposizione, è stato trovato alle 9.30 da un residente. Sul posto, all'altezza della Curva dei Gabbiani sulla via Aurelia a poca distanza dal chilometro 59, sono subito intervenuti gli agenti della polizia di stato di Civitavecchia, i vigili del fuoco e il magistrato della Procura. L'uomo, sfigurato, ha un'età apparente tra i 60 e i 70 anni. È stato trascinato fino a riva assieme ai tronchi e ai detriti provenienti dal mare. I pompieri della caserma Bonifazi hanno impedito che finisse per essere risucchiato dalle onde e riportato a largo. Secondo gli inquirenti, valutata la direzione del vento, sarebbe arrivato sulla costa di Santa Marinella da sud, quindi dal Tevere o da Fiumicino dopo essere stato in balìa delle onde per diversi giorni.LA DENUNCIASul suo polso due braccialetti, uno è d'oro. È questo uno degli elementi su cui si stanno basando ora gli investigatori di Civitavecchia per cercare di dare un nome alla vittima. Per gli uomini del commissariato, guidato dal comandante Nicola Regna, non dovrebbe essere una persona del posto. Delle denunce di scomparsa al vaglio delle forze dell'ordine c'è quella di un pescatore di Latina di cui si sono perse le tracce una decina di giorni. Solo l'esame del dna e il riconoscimento dei familiari potrà portare all'identificazione. Nel caso fosse confermata l'ipotesi del pescatore, potrebbe trattarsi di un 70enne che era uscito in barca a Foce Verde con il tappezziere di 56 anni, Maurizio Baglieri, quest'ultimo trovato senza vita a dieci miglia dalla costa a largo di Anzio dopo il naufragio. I due non sono mai tornati nel porto. La loro imbarcazione, presa in affitto, non è stata ancora rinvenuta. Da escludere la morte violenta: sul corpo non sono state riscontrate ferite da arma da fuoco o da taglio. La salma è stata trasportata all'Istituto di medicina legale di Roma.