Esami e visite, le liste d'attesa ora sono on line

di Mauro Evangelisti

Liste di attesa per visite mediche specialistiche ed esami: da oggi è tutto on line, sul sito www.salutelazio.it. Attenzione: non significa che potrete prenotare via internet, ma potrete controllare, settimana per settimana, se i tempi di attesa per il paziente rispettano i tempi ideali.Prendiamo ad esempio la settimana dal 28 maggio al 3 giugno: la prestazione con il dato peggiore è la "tomografia computerizzata senza e con contrasto addome inferiore", per la quale solo nel 45,5 per cento dei casi si ottiene una prenotazione nei tempi standard; buona invece la tempistica per le visite ginecologiche, fisiatriche e oncologiche, per le quali in una percentuale compresa tra il 91,5 e il 94 per cento delle richieste la risposta è tempestiva.Ma quali sono i tempi ideali? Dipende dall'indicazione che pone il medico che richiede l'esame o la visita. Ci sono quattro livelli: la prenotazione deve essere entro 72 ore per le urgenti; 10 giorni per le brevi; 30 giorni per le visite differibili, 60 giorni per le prestazioni strumentali differibili.Nicola Zingaretti, presidente della Regione, e Alessio D'Amato, assessore alla Sanità, hanno presentato il nuovo sito che mette on line tutti i dati. Ha spiegato Zingaretti: «Dopo tanto tempo c'è una prima importante inversione di tendenza. Rispetto al 2015 si passa dal 50% delle erogazioni, nel rispetto dei tempi, all'80% del 2018. Questo non significa che i problemi siano risolti, ma che l'impegno e gli investimenti sul personale, l'organizzazione, l'acquisto dei nuovi macchinari comincia a produrre risultati importanti. Non dobbiamo fermarci».