Pronto soccorso, addio codici rosso e verde: arrivano i numeri

di Mauro Evangelisti

Addio codici rossi nei pronto soccorso, l'emergenza sarà caratterizzata dal codice 1, perché i colori saranno sostituiti dal numero. Ma non si tratta solo di un cambiamento del linguaggio, ma anche delle classificazioni della gravità delle condizioni dei aprenti. I codici attuali con i colori sono quattro (rosso, giallo, verde e bianco), con in numeri invece si passa a cinque (1 è l’emergenza, 2 l’urgenza, 3 l’urgenza differibile, 4 l’urgenza minore e 5 la non urgenza). Questa differente gradazione dovrebbe classificare meglio la tipologia dei pazienti, assistendo prima degli altri coloro che ne hanno realmente bisogno. Si tratta di una innovazione nazionale, ma nel Lazio è già stato sperimentato in otto pronto soccorso generici e tre pediatrici, presto (tra sei mesi) partirà in tutte le strutture.



Spiega Alessio D'Amato, assessore regionale alla Sanità: «Il Gruppo di lavoro ha sperimentato le nuove linee guida in piena sintonia e collaborazione con i professionisti e le diverse realtà del territorio. Oggi per la Regione Lazio si apre una nuova stagione concorsuale che ci permetterà di avere nei reparti e nei Pronto Soccorso un ricambio generazionale. Questo lavoro sul triage si inserisce in un percorso di riorganizzazione che prevede nuovi investimenti sul personale e un programma riqualificazione dell’edilizia sanitaria e sulle tecnologie».

Negli ultimi 8 anni (2010 vs 2017) l’andamento complessivo degli accessi ai servizi di emergenza ha fatto registrare una flessione del -7,3% (vedi griglia allegata). Il Codice verde rimane quello più numeroso (circa il 65-70%) presentando un rischio maggiore di errore nella determinazione del livello di priorità alla visita medica.



Mercoledì 30 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 17:03



© RIPRODUZIONE RISERVATA