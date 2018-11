San Pietro, controlli a tappeto: multate anche cinque agenzie di viaggio, tre abusive

Agenzie di viaggio abusive, venditori di merce e attività di commercio di oggetti preziosi senza autorizzazione. Controlli anti-abusivismo in zona San Pietro da parte della Polizia di Stato. 24 lavoratori sono stati segnalati alla direzione dell'Ispettorato del Lavoro per la verifica delle rispettive posizioni lavorative; 5 agenzie di viaggio, di cui 3 totalmente abusive, sono state sanzionate e segnalate alla Regione Lazio-Agenzia Turismo; 4 persone sono state multate per pubblicità abusiva con la relativa segnalazione alla competente struttura di Roma Capitale, 5 persone sono state sanzionate per vendita abusiva di varia mercanzia ed il contestuale sequestro di 106 prodotti; 20 esercizi commerciali controllati con 11 contestazioni amministrative.



In totale sono state elevate multe per un importo di oltre 41mila euro, le persone controllate sono state 53, delle quale 35 straniere. Infine è stata denunciata una donna di nazionalità bosniaca che utilizzava la figlia di 3 anni per chiedere l'elemosina.

