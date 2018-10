San Lorenzo si blinda: «Esercito contro gli spacciatori»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Da domani le farmaciste spaventate dall’esercito sfacciato di spacciatori terranno le saracinesche abbassate e passeranno le medicine attraverso la griglia, anche di giorno.O forse no: Francesca Del Bello, presidente del II Municipio, porterà al prossimo tavolo per l’Ordine e la sicurezza – previsto dopo l’11 novembre (giorno del referendum Atac) – la richiesta di replicare a San Lorenzo il “modello Pigneto”. «Chiederemo – spiega la Del Bello – che in diverse zone del quartiere vengano disposti presidi fissi da parte delle autorità oltre alla possibilità per i cittadini di creare iniziative di valenza sociale che siano utili anche per la sicurezza». Per ora San Lorenzo è blindata, affollata, come non mai. Ieri c’era Forza Nuova da una parte, l’Anpi e altre associazioni dall’altra, in piazza dell’Immacolata, per ricordare Desirée Mariottini, drogata, stuprata, lasciata morire in uno stabile covo di spacciatori. Al microfono il presidente provinciale dell’Anpi, Fabrizio De Sanctis: «Questa è la Roma migliore», intorno bandiere del Pd, della Cgil e dei partigiani, i fazzoletti viola di “Non una di meno” e le mani dipinte di rosso del “Coordinamento antirazzista”. Sui manifesti il messaggio: “Lo stupro non ha nazionalità”.UN SABATO SOTTO I RIFLETTORIA pochi metri residenti e i pochi commercianti aperti guardano il loro quartiere sotto i riflettori. Scuotono la testa, la zona è sempre più invivibile ma non si risolve il problema allontanando il piccolo pusher «ma smantellando l’alleanza Stato-spacciatori», sentenzia il signor Daniele, seduto al bar, nato e cresciuto qui. Alessandra, che abita in via degli Equi racconta di notti insonni e chiede la chiusura anticipata dei locali. «Alle 7 ancora c’è la musica». Una movida fuori controllo, «bevono dal pomeriggio, fanno i bisogni in strada, le forze dell’ordine passano pure, ma la movida non ci dovrebbe stare proprio qua». Rassegnati. «Si spaccia a cielo aperto, anche di giorno, c’è chi ti ferma e ti chiede se vuoi droga. O compagnia...». Così le donne hanno paura ad andare in giro, specie la sera, «non mi fido, non è più San Lorenzo di 30 anni fa, è cambiato, non si dorme più, devi cambiare casa, così in molti abbiamo svenduto i nostri appartamenti, ci sono solo B&b ormai...». Ci voleva un omicidio efferato per accendere i riflettori su una zona ad alto rischio. Ha gli occhi pieni di rabbia, la signora Giuliana: «Dopo il degrado, la mancanza di sicurezza, nel quartiere è arrivato l’orrore. Sono arrabbiata perché quell’area abbandonata dove è morta Desirée è stata lasciata nel pieno degrado, nonostante più volte i residenti della via, spaventati, hanno denunciato la presenza di spacciatori. In via dei Lucani la gente per uscire la sera aveva creato un gruppo whatsapp. Sette volte è stata sgomberata, erano ancora lì. Anzi ieri sera erano qui fuori a spacciare nel cuore di San Lorenzo. Siamo esasperati, ora che altro deve succedere?».PAURA E DIFFIDENZAIn giro le persone di colore sono sparite. «Da due, tre giorni, sono spaventati, sentono la paura e l’ostilità della gente» dice una commerciante, che non si spiega «si spaccia sotto le telecamere, a pochi metri da polizia e carabinieri». Si affaccia alla manifestazione una giovane coppia di sposi residente qui, non passa inosservata in questi giorni, Serena, 29 anni che lavora alla Fao, e Mamadou, 35 anni, senegalese, che studia grafica: «Mi guardano male, eppure non c’è razzismo in Italia. Adesso mi sento osservato, anche dalle macchine, c’è ostilità», dice lui mentre il coro di “Soffia il vento” guidato dalla 93enne partigiana Tina Costa, pugni chiusi e lo slogan «siamo tutti antifascisti», chiude il presidio.