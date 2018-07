San Calisto sorvegliata speciale, arriva un presidio delle forze dell'ordine: multe e perquisizioni

di Marco Pasqua

Stretta delle forze dell'ordine contro lanel cuore di Roma: dopo i controlli delle ultime settimane, la scorsa notte, in piazza San Calisto, cuore dello spaccio trasteverino, si è affacciato un presidio dei carabinieri. Tra incredulità e tanti malumori (non sono mancate sui social attacchi alle forze dell'ordine da parte degli animatori delle folli notti alcoliche), i militari - una decina - hanno stazionato di fronte al bar, recentemente chiuso dal Questore per tre giorni perché "ritrovo di pregiudicati". LEGGI ANCHE: ----->Ma i carabinieri hanno anche perlustrato le zone limitrofe: da piazza Santa Maria in Trastevere, a via della Lungaretta, fino a piazza Trilussa, per accertarsi del rispetto dell'ordinanza anti-alcol. Diversi giovani, che consumavano birre e vino dopo la mezzanotte, sono stati multati: «Non sappiamo gli orari, non è colpa nostra»si sono giusitificati, prima di essere contravvenzionati dalle forze dell'ordine. Un presidio che è stato visto con favore dai residenti, che, almeno venerdì notte, non hanno dovuto fare i conti con i rumori molesti delle centinaia di persone che si radunano, solitamente, su piazza San Calisto. La stretta arriva anche dopo la denuncia dello spaccio selvaggio e indisturbato , raccontato proprio sulle pagine de Il Messaggero.