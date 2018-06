«Ritrovo di pregiudicati e disturbo alla quiete pubblica»: chiuso il Bar San Calisto a Trastevere

di Marco Pasqua

Stretta di carabinieri e polizia sulla movida molesta: chiuso il Bar San Calisto, nel cuore di Trastevere. Il provvedimento è stato notificato, oggi, dai militari della compagnia di Trastevere, dopo settimane di indagini e servizi di controllo del territorio. Un bar che, secondo quanto ricostruito dai carabinieri, «è ritrovo di persone pregiudicate» ed è «fonte di disturbo alla quiete pubblica». Da qui la decisione del Questore di disporne la chiusura per tre giorni, secondo quanto previsto dal Tulps.Leggi anche: ------> Le folli notti di San Calisto Nel provvedimento vengono citati i numerosi episodi che hanno visto protagonista la zona nelle ultime settimane: in particolar modo il rave, organizzato nella piazza, avvenuto nella notte fra il 3 e il 4 giugno. Una festa che ha tenuto svegli i residenti per tutta la notte e che ha portato moltissime persone a chiedere l'intervento delle forze dell'ordine.