Roma, erano il terrore dei supermercati: arrestati due fratelli rapinatori

Erano il terrore dei supermercati di San Basilio. Indossavano caschi e armati di pistola minacciavano gli addetti alle casse per farsi consegnare i guadagni. Ma i banditi, due fratelli, non avevano considerato le registrazioni delle videocamere grazie alle quali sono stati identificati e arrestati. A insospettire gli investigatori del commissariato di zona, diretto da Agnese Cedrone il modus operandi dei due banditi, sempre lo stesso. Raccolte tutte le prove a carico dei due fratelli, romani di 41 e 40 anni, gli agenti le hanno inviate all’Autorità Giudiziaria che ha emesso due ordinanze di custodia cautelare in carcere, eseguite prontamente dai poliziotti. © RIPRODUZIONE RISERVATA