Roma, preso con 139 dosi di hashish: pusher arrestato a San Basilio

Centotrentanove capsule in plastica contenenti hashish e 900 euro in contanti, materiale per il confezionamento, una pistola a gas, fedele riproduzione della Beretta F.S. calibro 9mm., priva del regolare tappo rosso. Questo quanto gli agenti della Polizia del commissariato San Basilio hanno trovato e sequestrato a un ragazzo in via Osimo, a Roma. Il giovane, alla vista della Polizia, ha tentato di fuggire a piedi introducendosi all'interno di uno stabile. Inseguito e bloccato all'ultimo piano del palazzo, risultato poi essere la sua abitazione, è stato identificato per B.N., 22enne romano. Arrestato, dovrà rispondere di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti. Sempre gli investigatori di San Basilio hanno denunciato un giovane di 26 anni, sorpreso all'interno di una stanza di un albergo del quartiere, con svariate dosi di cocaina.

Sabato 16 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 11:39



