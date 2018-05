Roma, ancora un blitz a San Basilio: arrestati sette pusher

Un altro blitz dei carabinieri nel quartiere di periferia San Basilio. Ieri pomeriggio i militari del Nucleo Operativo della Compagnia Roma Montesacro hanno arrestato 4 spacciatori in via Corinaldo.



Durante controlli hanno fermato 3 uomini di 24, 39, 45 anni e una donna di 46, tutti italiani e già noti ai militari per le loro frequentazioni nel mondo dello spaccio. Dalle perquisizioni personali e presso le loro abitazioni, i carabinieri hanno rinvenuto e sequestrato circa 30 grammi di cocaina, altri 20 grammi di marijuana e 10 grammi di hashish, già suddivisa in dosi e 100 euro in contenti, ritenuti provento dell'attività di spaccio.



Poco dopo, nei pressi di un altro stabile, noto come “piazza di spaccio”, i militari hanno notato aggirarsi con fare sospetto 3 soggetti, due romani di 46 e 60 anni e un cittadino egiziano di 21 . Durante il controllo i 3 sono stati trovati con circa 50 dosi, tra cocaina e hashish, già pronte per la vendita e la somma di 80 euro.



Tutti i pusher sono fini in manette con l’accusa di detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio in concorso. Successivamente sono stati accompagnati in caserma dove saranno trattenuti, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria, in attesa di essere processati con il rito direttissimo presso le aule del Tribunale di Roma.

Martedì 22 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 11:09



© RIPRODUZIONE RISERVATA