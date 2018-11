San Basilio, droga negli slip: arrestato romano

Droga negli slip, un bliancino di precisione in un calzino. Così un trentaquattrenne romana pensava di farla franca e di continuare a spacciare tranquillamente nel quartiere di San Basilio. Ma l'uomo, C.G., è stato fermato per un controllo dalla Polizia di Stato. Glia genti lo hanno perquisito e hanno scoperto negli slip diverse dosi di marijuana, hashish e cocaina, ed in un calzino un bilancino di precisione.



Perquisita anche l’abitazione, gli agenti del Reparto Volanti hanno trovato altra droga. Arrestato, l’uomo dovrà rispondere di detenzione a fini di spaccio di sostanza stupefacente © RIPRODUZIONE RISERVATA