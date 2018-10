Salvini: «Guiderò la ruspa che abbatterà la villa abusiva dei Casamonica a Roma»

Ruspa per i Casamonica. «È questione di giorni. Entro ottobre guiderò personalmente la ruspa che abbatterà la villa abusiva dei Casamonica a Roma. Non vedo l'ora di raderla al suolo per restituirla alla comunità», lo ha detto il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, nel corso di una diretta Facebook dai tetti del Viminale.

Camicia bianca aperta e ombrello per proteggersi dalla pioggia, il ministro dell'Interno invita lo staff che lo riprende ad inquadrare la bellezza di Roma vista dall'alto. «Là - indica - c'è l'Altare della Patria: posso farlo vedere senza essere accusato di nostalgie mussoliniane?». Poi, aggiunge, «là in fondo c'è l'Eur; non lontano da qui c'è Latina, con le bonifiche di terre che erano paludi ed ora sono città, ma non so se posso dirlo perchè le ha fatte Mussolini. Devo fingere che non esista tutto ciò, non posso prendere il treno alla Stazione Centrale di Milano, per carità di Dio. Viva la libertà».



Nella sua panoramica sulla Capitale il ministro si sofferma poi su una palma, che sorge in un giardinetto accanto al

Viminale: «Così alta, così sola, riflettiamo sulla solitudine di quella palma», dice e subito dopo indica un monumento più lontano: «li c'è il Colosseo, guarda che spettacolo».

«Sono felice che Salvini confermi la sua presenza alla nostra iniziativa per abbattere la villa dei Casamonica. Sui temi della legalita e sul riutilizzo dei beni confiscati ad uso sociale siamo impegnati da anni con tutti i ministri dell'interno e ora anche con Salvini». Così il presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti.

