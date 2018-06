Roma, tenta di buttarsi dal ponte: gli agenti lo afferrano dai polsi

Lo afferrano per i polsi e lo salvano mentre cerca di buttarsi dal Ponte Regina Margherita. Un 27enne è stato soccorso dai poliziotti che lo hanno visto gesticolare e piangere sulla ringhiera del ponte. La pattuglia del reparto volanti era stata allertata dal responsabile di un hotel per un litigio tra due turisti all’interno della struttura . Il ragazzo alla vista degli agenti ha fatto rientro in albergo, ma poi all’improvviso ha scavalcato nuovamente la ringhiera e ha provato a lanciarsi nel vuoto. Solo una immediata reazione dei poliziotti, che lo hanno afferrato per i polsi trascinandolo all’interno del ponte, in zona sicurezza, ha evitato il peggio. Il ragazzo è poi stato affidato al personale del 118 per le cure necessarie . Anche gli agenti sono stati medicati in pronto soccorso per le contusioni e le escoriazioni riportate nel corso del salvataggio .

Martedì 19 Giugno 2018



