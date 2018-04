Sale slot, a Roma la delibera bluff: «Il gioco d'azzardo resta senza regole né controlli»

di Fabio Rossi

Orari di apertura senza limiti, nessuna informazione nei locali dei rischi correlati al gioco, scarsi controlli sul rispetto delle distanze minime da scuole, chiese e strutture per giovani e anziani. A più di dieci mesi dall'approvazione definitiva del regolamento comunale su sale slot e giochi leciti, licenziato lo scorso 9 giugno dall'assemblea capitolina, gran parte delle norme restano ancora lettera morta. Eppure la delibera era stata presentata come una svolta importante per combattere il fenomeno della ludopatia e limitare...