Roma, sale la febbre per il Romics: 31 treni speciali delle Ferrovie per raggiungere l'evento

Trentuno treni straordinari per raggiungere Romics, la rassegna internazionale del fumetto alla Fiera di Roma, sulla linea Roma – Fiumicino Aeroporto. Sabato 6 e domenica 7 ottobre, Trenitalia, in accordo con la Regione Lazio, incrementerà l’offerta di trasporto, dedicata agli appassionati di fumetti, illustrazioni e animazioni d’autore.



Una risposta concreta a favore della mobilità sostenibile: 40.500 posti che si aggiungono ai 133.000 dell’offerta ordinaria complessiva del sabato e della domenica per raggiungere, in completo relax, una manifestazione amata da giovani, meno giovani e bambini di tutte le età.



Nello specifico sabato 6 ottobre saranno undici i collegamenti straordinari e domenica 7 ottobre saranno venti. Trenitalia Lazio per l’occasione potenzierà anche il servizio di assistenza nelle stazioni di Fiumicino Aeroporto, Fiera di Roma, Roma Tiburtina, Roma Termini, Roma Ostiense e Roma Trastevere. L’intera offerta di trasporto è consultabile e acquistabile sui sistemi di vendita Trenitalia.

