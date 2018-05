Roma, sale da gioco: cambia la procedura per le autorizzazioni

Cambia la procedura per il rilascio delle autorizzazioni all'apertura delle sale da gioco. Saranno infatti i commissariati locali e non la Divisione della Polizia Amministrativa della Questura a rilasciare le licenze di pubblica sicurezza per l'esercizio di raccolta scommesse, sale slot e bingo. Tale decentramento è finalizzato a

velocizzare le procedure, evitando trasmissioni di atti e voluminosa corrispondenza tra commissariati, uffici comunali e la divisione della Polizia Amministrativa. Lo comunica la Questura di Roma.

Lunedì 7 Maggio 2018



