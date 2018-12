La stagione delle grandi stagioni è alle porte, a Roma e in tutta la regione. «Avvio il sabato 5 gennaio 2019 per i saldi invernali nel Lazio. La data è quella prevista dalla normativa regionale, in quanto primo giorno feriale antecedente l'Epifania. La durata dei saldi sarà di sei settimane». Lo comunica in una nota la Regione Lazio. © RIPRODUZIONE RISERVATA