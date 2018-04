Roma, caos sulla via Salaria le buche le coprono i cittadini

di Camilla Mozzetti

Regna ancora il caos in via Salaria dove ieri sera l'apertura di decine di buche, a causa del maltempo, ha comportato seri danni a circa 50 aumobilisti rimasti intrappolati con i cerchioni divelti e - in alcuni casi - con le gomme squarciate. Stamattina una squadra di pronto intervento del Campidoglio coadiuvata dalla polizia locale ha messo in sicurezza due voragini all'altezza dell'aeroporto dell'Urbe. Ma sulla carreggiata che porta al centro di Roma sono intervenuti anche i volontari di "Tappami" per coprire tutte quelle voragini che, per chilometri, continuano ad arredare la strada.



Il comando della polizia locale, intanto, ha avviato un monitoraggio della situazione buche nella Capitale dopo i disagi di ieri sera. Secondo quanto si è appreso, sono state allertate le pattuglie dei vigili di tutti i gruppi e sono già in corso i controlli, in particolare lungo le strade in cui ieri era stata segnalata la presenza di buche.

Martedì 10 Aprile 2018 - Ultimo aggiornamento: 14:02



© RIPRODUZIONE RISERVATA